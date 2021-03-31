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31.03.2021 01:54
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen официально сменил название на Voltswagen в США

Текст: Михаил Азнавуров
Концерн Volkswagen официально объявил о смене названия своего подразделения в США на Voltswagen America. Новое наименование должно ассоциироваться со словом "вольт" (единица измерения электрического напряжения). Таким образом компания провозглашает переход к эре электромобилей.
Фото: Пресс-служба Volkswagen Фото: Пресс-служба Volkswagen
Фото: Пресс-служба Volkswagen

Смена названия коснется только американского рынка и не затронет остальные. При этом компания не отказывается от кредо производителя массовых машин (немецкое слово "volks" означает "народ"), просто теперь подразумевается народный электромобиль, заявил исполнительный директор Voltswagen of America Скотт Кеог.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Ребрендинг коснется и самой продукции для американского рынка. У машин с ДВС сохранится нынешняя эмблема, а электромобили получат значок со светло-голубым фоном.

Бренд Voltswagen появится в рекламе и на официальном сайте американского подразделения. Вторым этапом начнут менять вывески на зданиях автосалонов.

Не исключено, что решение заменить наименование на американском рынке связано с дизельгейтом 2015 года, т.е. скандалом с использованием мошеннического софта, который занижал вредные выбросы дизельных моторов при определенных режимах работы. Дизельгейт начался именно в США и серьезно подмочил репутацию марки в этой стране.

#Volkswagen