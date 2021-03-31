Елена Захарова, фермер, поселок Волго-Каспийский Астраханской области:

- Есть ли в моем доме что-то белорусское? Да вон трактор МТЗ-82 стоит! У меня большое хозяйство: козы, коровы, поэтому трактор - мой главный помощник. Он очень прочный, функционал у него широкий: прицепила косилку - сено кошу, прикрепила грабли - двор убираю. Кстати, купила я трактор два года назад по федеральной программе "Начинающий фермер".

Татьяна Бабко, журналист, Хабаровск:

- С Беларусью "встречаюсь" каждый день на кухне. Друг мужа прислал как-то подарок - гомельские льняные полотенца. В наборе - четыре штуки: голубое - "зима" со снежинками и еловыми лапами, зеленое - "весна" с молодыми листочками и первоцветами, красное - "лето" с наливными яблоками и лучистыми солнышками, желтое - "осень" с тяжелыми колосьями и тугими боровиками. Сколько уж раз сменились "сезоны" за пять лет, а полотенчики целехоньки, и яркие краски на них не потускнели, не выцвели.

Евгения Бондарь, маркетолог, Новосибирск:

- У меня один белорусский телевизор дома (Sharp белорусской сборки), а второй - "Горизонт" - на даче. И, между прочим, дома белорусский телевизор стоит на белорусской тумбе - мне очень нравится деревянная мебель производства Беларуси. Кроме тумбы есть еще книжный шкаф и горка для посуды. А еще мы с мужем часто покупаем белорусские продукты, есть специальный магазин недалеко от дома. Продукты очень вкусные, мало того, что они, как говорят, делаются по советским рецептам, так еще и контроль качества в этой стране очень высокий. Это правда! Например, сало белорусского производства нельзя даже сравнить с салом, которое продают в супермаркетах и которое пахнет, по-моему, пластиком.

Ирина Пестунович, психолог, Самара:

- В Бресте в первые часы войны погиб мой дед Яков. А Витебск дал миру моего любимого Марка Шагала. В жизни художника потом были и Петербург, и Париж, но сила всех его полетов оттуда. Кстати, оттуда и мой любимый муж, он наполовину белорус. Легче и надежнее человека я не встречала.

Елена Мишина, домохозяйка, Ростов-на-Дону:

- У меня дома всегда есть сладкий кусочек Беларуси. Я очень люблю шоколад, но достойное качество этого продукта найти сейчас сложно. Недавно в нашем районе открылся белорусский магазинчик. Зашла из любопытства, удивилась 500-граммовой плитке шоколада производства фабрики "Спартак". Купила на пробу. Понравилось - белорусы молодцы, держат марку. С тех пор стараюсь покупать шоколад только в этом магазине.

Лина Хайруллина, пенсионерка, Уфа:

- С удовольствием пользуюсь косметическими средствами белорусского производства. Ассортимент обширный, качество высокое, ничуть не хуже "раскрученных" аналогов, а по цене самое то. Ношу белорусский трикотаж - тоже нравится. В белорусских товарах главное ведь качество - сделано на совесть, как раньше сказали бы, по-советски. А по городу ездим на троллейбусах, которые производят в Уфе на базе кузовов, поступающих с МАЗа. Хоть Беларусь и далеко, мы ощущаем с ней дружеские, почти родственные связи.

Оксана Мануковская, мама двоих детей, Воронеж:

- У меня каждое утро - белорусское. Пока на электрической плите "Гефест" из Бреста варится кофе в турке, а в холодильнике белорусского производства "Атлант" уже ждут вкуснейшие шоколадные сырки "Свитлогорье" (дети их обожают), я "колдую" над собой у зеркала с помощью белорусской косметики "Белита". Образ не обходится без любимых колготок "Конте" и белья "Милавица". А в особых случаях меня всегда выручают чудесные наряды белорусского fashion-дизайнера Ларисы Балуновой.

Вера Иов, пенсионерка, Ростов-на-Дону:

- При слове "Беларусь" я всегда улыбаюсь, так как с этой республикой связано все самое лучшее - работа, молодость. Мы с мужем строили гидроэлектростанцию в городе Новолукомль, и там в больнице городка энергетиков родились оба наших ребенка: дочь Наталья в 1968 году и сын Николай в 1973-м. Какие там были замечательные и отзывчивые люди! Когда уже переехали на Ставрополье, то первым цветным телеприемником в нашей семье стал витебский "Витязь-733". Сейчас мы с удовольствием пользуемся белорусским двухкамерным холодильником "Атлант" и морозильной камерой "Атлант". Они просторные и надежные, красивые и, как говорят внуки, стильные.

Беларусь в России знают и ценят по вкусным продуктам, телевизорам и холодильникам, мирового уровня технике.