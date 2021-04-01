Ford отзывает в России автомобили из-за риска коррозии

Росстандарт объявил об отзыве машин Ford. Под сервисную акцию попали 2897 автомобилей Ford Mondeo/Galaxy/S-MAX, изготовленных в период с 24 сентября 2014 года по 26 августа 2015 года.

Причина отзыва - коррозия, возникающая в связи с использованием соли на дорогах. Она может привести к трещине болтов электродвигателя рулевого механизма, что, в свою очередь, обернется потерей усиления рулевого управления. При этом механическая связь между рулем и колесами нарушена не будет.

Специалистам сервисных центров Ford предстоит оценить состояние рулевого механизма на автомобилях и решить, что с ним сделать. Если все болты на месте, то их просто заменят на новые, предварительно обработанные антикоррозионым составом. Если один или несколько болтов отсутствуют или видны следы разрушений, то рулевой механизм будет заменен целиком.

Ford ушел из России в 2019 году. Наш рынок покинули легковые Ford Focus, Mondeo и Fiesta, а также модели SUV - Kuga, EcoSport и Explorer. Остались лишь коммерческие Ford Transit.

Накануне, напомним, под отзыв попали автомобили BMW X6. А все из-за отрывающегося заднего спойлера.