Напомним, в соответствии с законом о социальной защите инвалидов на всех парковках должно выделяться не менее 10 процентов мест для парковки автомобилей таких граждан. В том числе у объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. Сделано это с благой целью - обеспечить беспрепятственный доступ к таким объектам инвалидам и детям-инвалидам. При этом парковать на таких местах могут только автомобили имеющие знак "Инвалид" и внесенные в федеральный реестр инвалидов. Владельцы остальных автомобилей за занятие таких мест получают штраф 5 тысяч рублей, а машины должны эвакуировать. Местные власти также предоставляют льготу инвалидам в виде бесплатной стоянки на таких местах, если они расположены в зоне платной парковки.

Однако зачастую бывает, что эти бесплатные места для инвалидов как раз оказываются занятыми. В итоге человеку, имеющему право на парковку в таких местах, либо приходится колесить по району в поисках свободных инвалидных мест, либо вставать на платные места и оплачивать парковку в полном объеме. При этом позиция местных властей простая: инвалидам выделены бесплатные места, обязанность властей исполнена. А то, что они заняты - это другая проблема. А если машина припаркована на платном месте, то парковка должна быть оплачена, кто бы ее ни занимал. В тоже время, например, автомобили многодетных семей разрешено ставить бесплатно на платные парковки.

- Таким образом инвалидам и детям-инвалидам в отличие от тех же многодетных семей не в полной мере гарантируется бесплатная парковка у объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, - говорит один из авторов законопроекта председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. - То есть не обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидам к этим объектам. Мы предлагаем освободить инвалидов от платы за парковку, если все места, предназначенные для их машин, заняты, и им пришлось припарковаться на свободном, но платном месте.

Поправка вносится в статью 15 закона о социальной защите инвалидов. В ней прямо так и говорится, что в случае, если на платной парковке общего пользования все места, предназначенные для бесплатной стоянки транспортных средств, управляемых инвалидами, перевозящих инвалидов или детей инвалидов заняты, то указанные транспортные средства со знаком "Инвалид", включенные в федеральный реестр инвалидов, размещаются на имеющихся свободных местах данной парковки бесплатно.

Сейчас инвалидам и детям-инвалидам не в полной мере гарантируется бесплатная парковка

Если эта поправка будет принята, то инвалидам и тем, кто их перевозит, это действительно сильно облегчит жизнь. А также восстановит справедливость. Ведь предназначенные для них места часто занимают те, кто к этой категории граждан не относится. А расплачиваться за это приходится именно инвалидам.