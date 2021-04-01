Лучшие исследовательские группы получат 526 грантов РНФ на три года

Лучшие проекты научных групп, ведущих исследования в области математики, биологии, наук о Земле и по другим направлениям, будут поддержаны грантами Российского научного фонда в объеме до 6 миллионов рублей в год.

А всего в рамках конкурса отобрано на этот момент 526 такого рода групповых проектов, планируемых к реализации в 2021 -2023 годах с возможным продлением еще на один-два года.

Как сообщает пресс-служба РНФ, среди победивших в конкурсе есть проект по разработке новых моделей машинного обучения для целей прогнозирования и диагностики онкологических заболеваний. Поддержаны работы, связанные с поиском так называемой "новой физики" вне Стандартной модели, а также исследования Солнца, Земли, других астрофизических объектов и редких физических процессов с помощью нейтринной спектрометрии. Получит грант группа разработчиков "нейроморфной системы управления подводного робота".

Отмечается, что заявки на этот конкурс принимались с 14 сентября по 10 ноября 2020 года. Состав научного коллектива, претендующего на поддержку - в пределах десяти человек, при этом не менее половины должны составлять ученые в возрасте до 39 лет. Объем грантовой поддержки для проектов-победителей - от 4 до 6 миллионов рублей ежегодно.

В рамках другого конкурса поддержаны проекты 11 лабораторий, планируемые к реализации в 2021-2024 годах с последующим возможным продлением срока выполнения еще на три года. По условиях конкурса для лабораторий размер одного гранта составит до 32 миллионов рублей ежегодно.