Минэнерго рассказало, как демпфер повлиял на цены на бензин

По данным ведомства, сейчас средняя цена за литр бензина Аи-92 на АЗС составляет 44,89 рубля.

"Справедливая розничная цена без демпфера - 50,08 рублей за литр. Без вмешательства государства топливо бы стоило на 5,2 рублей дороже", - отметили в Минэнерго.

В ведомстве добавили, что фактически 44,89 рубля за литр бензина платит покупатель, а 5,19 рубля - государство через демпфирующий механизм, который защищает рынок от скачков цен.

Ранее в Минэнерго рассказали о мерах, которые помогут стабилизировать цены на АЗС в пределах инфляции и сдерживать рост стоимости топлива в опте. В частности, был обеспечен рост загрузки нефтеперерабатывающих заводов, а плавное увеличение запасов топлива к маю этого года до 1,6 миллиона тонн исключит возможность дефицита бензина на внутреннем рынке.

С марта для топливных компаний увеличены нормативы по продаже на бирже внутри России бензина (с 10 до 11% от уровня производства) и дизтоплива (с 6 до 7,5%).

Кроме того, Минэнерго совместно с Минфином работают над корректировкой демпферного механизма в сторону увеличения выплат по нему, что в итоге должно сдержать повышение цен. Механизм работает в обе стороны: бюджет доплачивает нефтяным компаниям, поставляющим топливо на внутренний рынок, в случае высоких мировых цен, компенсируя их потери от ограничения экспорта, и наоборот - изымает часть доходов компаний, когда работа на внутренний рынок оказывается выгоднее.