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1 апреля 2021 г.

Постановление правительства Мурманской области от 30 марта 2021 года № 170-ПП "О внесении изменения в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП"

С учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Мурманской области Правительство Мурманской области постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП "О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 03.03.2021 № 114-ПП), признав подпункт 10.20 пункта 10 утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2021.

Губернатор Мурманской области А.Чибис



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