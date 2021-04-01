Познера оштрафовали за нарушение карантинных мер в Грузии

МВД Грузии выписало штраф российскому журналисту Владимиру Познеру, прилетевшему накануне в Тбилиси отметить свой день рожденья с друзьями. Гостей столицы обвинили в нарушении карантина.

"Сотрудниками управления патрульной полиции оштрафованы 32 человека... за нарушение правил изоляции и карантина", - цитирует РИА Новости заявление ведомства. Там подтвердили, что среди оштрафованных "числится Познер" (1 апреля он досрочно покинул страну). Также была наказана гостиница "Винотель", в ресторане которой он сидел в компании друзей.

Как известно, в Тбилиси действуют комендантский час и ограничения на проведение больших мероприятий, в том числе застолий. За нарушение предусмотрен штраф 2 тысячи лари (около 600 долларов). "Сотрудники профильных подразделений МВД оперативно реагируют на все факты нарушения", - заявили в министерстве. При этом там ничего не сообщили о том, какие меры были приняты в отношении толпы хулиганов, которая закидывала яйцами ресторан, где легально, а вовсе не подпольно отмечал свой день рожденья Познер, потом осаждала гостиницу и пикетировала международный аэропорт Шота Руставели до самого его отлета. Активисты даже не скрывали, что реальным поводом устроить обструкцию известному журналисту стали его прежние высказывания, а вовсе не карантинные дела. Познер говорил, что после событий августа 2008 года невозможно представить, чтобы Абхазия и Южная Осетия вернулись в состав Грузии. При этом даже грузинские чиновники признают, что он не посещал эти республики в обход Тбилиси.