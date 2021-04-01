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01.04.2021 17:48
Рубрика: Культура

Мосгорнаследия: Зданию Елисеевского гастронома ничего не угрожает

Текст: Любовь Проценко
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Магазину-гастроному "Елисеевский", находящемуся в историческом здании на углу Тверской улицы и Козицкого переулка Москвы, ничего не угрожает. Такое заявление сделал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Фото: Предоставлено пресс-службой КРСУ
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"Кем бы ни был новый собственник, ему будет выдан акт технического состояния, в котором прописаны все необходимые работы по сохранению и сроки, и он должен будет бережно относиться к памятнику архитектуры", - сказал он.

Емельянов напомнил, что в предмет охраны также входит историческая торговая функция первых этажей здания на Тверской, 14. Техническое состояние магазина по его оценке удовлетворительное после реставрации фасада 2015 года. В ходе работ тогда был воссоздан исторический облик здания начала XX века и сохранены элементы декоративного убранства фасадов 1870-х годов.

Напомню, что ранее было объявлено о предстоящем закрытии "Елисеевского" с 11 апреля. Магазин стоит сейчас уже почти пустой. Об этом говорилось в статье в последнем номере "РГ"-Недели. Отмечалось, что москвичи встревожены: неужели витрина Москвы исчезнет в небытие?

Но накануне Департамент имущества Москвы сообщил, что город намерен сохранить для москвичей и гостей столицы легендарный магазин-гастроном "Елисеевский". Он напомнил, что помещения магазина находятся в собственности города и в то же время являются предметом судебных разбирательств со стороны арендатора торговых площадей. Вне зависимости от того, кто будет являться собственником или пользователем объекта, Москва заключит с ним охранный договор с обязательствами по сохранению памятника архитектуры, объекта культурного наследия федерального значения. Надзор за исполнением договора поручен как раз Департаменту культурного наследия города Москвы.

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