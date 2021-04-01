Следователи изъяли из дома Барданова в Подмосковье 100 тысяч патронов

Следователи собрали 100 тысяч патронов и 29 единиц автоматического оружия в коттедже в Новых Вешках, в котором накануне почти 10 часов шла спецоперация по нейтрализации хозяина дома.

Напомним, Владимир Барданов погиб, отстреливаясь от сотрудников полиции и Росгвардии. Сразу, как только раздались первые выстрелы, Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконного хранения огнестрельного оружия и взрывных устройств. Сотрудники СК до сих пор работают на месте происшествия.

Напомним, все началось с того, что в элитный коттеджный поселок Новые Вешки сотрудники ФСБ и МВД приехали ранним утром. По их словам, им поступил сигнал, что у местного жителя хранится незарегистрированное оружие. Но они толком не успели даже начать разговор. Владелец дома, увидев людей в форме, открыл огонь и начал кидать гранаты.

По словам сотрудников СК, на этот момент изъято 29 единиц автоматического оружия, 4 пистолета, более 100 тысяч патронов, подсчет которых еще не окончен, а также шашка с залпом, две гранаты страйкбольные, муляж гранаты, а также "иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела". Но в ведомстве подчеркивают, это не окончательные цифры.

В СК рассказали не только про найденное оружие, но и про диких животных, которых держал в вольерах хозяин дома. Это два медведя, два крокодила и енот. Следователи пообещали, что они установят законность владения и содержания животных. У владельцев будет истребована необходимая разрешительная документация. В случае ее отсутствия, будет решаться вопрос об их изъятии и к данному процессу будут привлечены соответствующие специалисты, подчеркнули в Следственном комитете.