Экс-чиновник рассказал, как выдал разрешение на ввод "Зимней вишни"

Бывший заместитель главы Кемерова Андрей Калинин рассказал, как был организован ввод в эксплуатацию ТЦ "Зимняя вишня", при пожаре в котором погибли 60 человек. Как передает ТАСС, он сообщил об этом на заседании суда по делу гендиректора сгоревшего торгового центра Вячеслава Вишневского.

По словам экс-чиновника, он подписал необходимые документы в марте 2014 года. Основанием для этого было заключение Госстройнадзора, подписанное замглавой инспекции строительного надзора Светланой Шенгерей и утвержденное на тот момент главой ведомства в Кузбассе Танзилей Комковой.

- Положительное заключение о соответствии объекта капитального строительства проектной документации и техническим регламентам было получено от инспекции Госстройнадзора. Для меня это был приоритетный документ, - отметил Андрей Калинин. - Без этого документа мы бы не подписали разрешение на ввод.

Как уверяет бывший заммэра, взяток ему никто не предлагал. А у администрации города не было полномочий выезжать с проверками на стройки объектов площадью свыше 1,5 тысячи квадратных метров. Именно поэтому в муниципалитете и ориентировались на заключение Госстройнадзора.

И Шенгерей, и Комкова попали в число обвиняемых по одному из уголовных дел, касающихся трагических событий 2018 года, когда произошел пожар в "Зимней вишне". А уголовное дело в отношении Вячеслава Вишневского суд рассматривает с конца сентября прошлого года. Его обвиняют в даче семимиллионой взятки Танзиле Комковой, чья резолюция, по версии следствия, позволила реконструировать крупный торговый объект с нарушением утвержденного проекта, предусматривавшего монтаж автоматических систем пожаротушения. Своей вины Вишневский не признает.