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01.04.2021 18:39
Рубрика: Происшествия

Обвиняемому в убийстве жены нефрологу Земченкову продлили срок задержания

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Октябрьский районный суд Петербурга на трое суток продлил срок содержания под стражей заведующему отделением Мариинской больницы известному нефрологу Александру Земченкову, об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

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Судебное заседание, на котором должны избрать меру пресечения врачу, перенесено по ходатайству его защитника.

Напомним, Александру Земченкову предъявлено обвинение в убийстве и расчленении своей жены, известного гинеколога, Ирины Земченковой.

Женщина бесследно исчезла в феврале 2010 года. Земченков активно принимал участие в ее поисках, расклеивал листовки и даже обращался в телепрограмму "Жди меня". Но никаких следов женщины найти не удалось.

В конце прошлого года отец пропавшей женщины обратился к руководству СК РФ. Расследование возобновилось и выяснилось, что в день исчезновения женщина вообще не выходила из дома. Тогда следователи задали вопросы супругу женщины. Допрос проходил на полиграфе. По совокупности полученных сведений следователи заподозрили Земченкова в убийстве. По версии следствия, супруги поссорились, муж убил жену, расчленил ее тело и выбросил в мусорные баки.

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