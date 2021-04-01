Обвиняемому в убийстве жены нефрологу Земченкову продлили срок задержания

Октябрьский районный суд Петербурга на трое суток продлил срок содержания под стражей заведующему отделением Мариинской больницы известному нефрологу Александру Земченкову, об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Судебное заседание, на котором должны избрать меру пресечения врачу, перенесено по ходатайству его защитника.

Напомним, Александру Земченкову предъявлено обвинение в убийстве и расчленении своей жены, известного гинеколога, Ирины Земченковой.

Женщина бесследно исчезла в феврале 2010 года. Земченков активно принимал участие в ее поисках, расклеивал листовки и даже обращался в телепрограмму "Жди меня". Но никаких следов женщины найти не удалось.

В конце прошлого года отец пропавшей женщины обратился к руководству СК РФ. Расследование возобновилось и выяснилось, что в день исчезновения женщина вообще не выходила из дома. Тогда следователи задали вопросы супругу женщины. Допрос проходил на полиграфе. По совокупности полученных сведений следователи заподозрили Земченкова в убийстве. По версии следствия, супруги поссорились, муж убил жену, расчленил ее тело и выбросил в мусорные баки.