В связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 31.03.2021 № 494 "О внесении изменения в пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 2 марта 2021 г. № 300" в целях минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области постановляю:

1. Отменить постановление Губернатора Самарской области от 31.03.2021 № 80 "О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.12.2020 № 365 "О дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области".

2. Внести в постановление Губернатора Самарской области от 16.12.2020 № 365 "О дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области" следующие изменения:

пункт 2.7.1 признать утратившим силу;

пункт 2.9 изложить в следующей редакции:

"2.9. Обязать граждан в возрасте 65 лет и старше с 1 по 14 апреля 2021 года включительно соблюдать режим самоизоляции, а именно не покидать место проживания (пребывания), за исключением случаев:

обращения за медицинской помощью и иных случаев, связанных с прямой угрозой жизни и здоровью;

следования к месту (от места) работы (для лиц, указанных в пункте 2.10 настоящего постановления);

передвижения к ближайшему месту приобретения товаров первой необходимости, работ, услуг, выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, осуществления прогулки и занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе.";

в подпункте 4 пункта 3 слова "не более 20 процентов" заменить словами "не более 50 процентов".

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2021 года.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров







