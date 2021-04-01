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01.04.2021 15:35
Рубрика: В мире

Видео: Джо Байден снова споткнулся на трапе самолета

Президент США Джо Байден в очередной споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. Однако на этот раз главе Белого дома удалось удержать равновесие.

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Видео с американским лидером опубликовало на странице Twitter издание Hill. На записи видно, как Джо Байден осторожно поднимается на "борт номер один" (Air Force One), держа в одной руке огромный черный зонт, а в другой - дорожную сумку. Несмотря на неспешность и осторожность, президент США, вероятно из-за дождя, поскользнулся на одной из ступенек. Тем не менее американский лидер сумел устоять на ногах и мужественно добрался до салона самолета.

Это уже не первый подобный случай: 19 марта были опубликованы кадры падения Байдена на трапе самолета - тогда президент США, спотыкаясь и падая, поднялся по трапу "борта номер один", а затем, салютуя, прошел в салон. В Белом доме объяснили инцидент сильным ветром, добавив, что американский лидер чувствует себя прекрасно.

В мире США РГ-Видео

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