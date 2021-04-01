Володин оценил инцидент с Познером в Грузии

Инцидент с телеведущим Владимиром Познером в Тбилиси продемонстрировал, что гражданам небезопасно находиться в Грузии, которая находится в политическом кризисе. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Накануне визит журналиста в Тбилиси спровоцировал протесты - их причиной стали высказывания Познера на тему Абхазии и Южной Осетии. Произошли стычки с полицией.

"События вокруг поездки Познера в Тбилиси еще раз показывают, в каком глубоком кризисе находится Грузия", - считает Володин. Политик констатировал, что во многом ее внутреннюю политику определяют радикальные настроения. "Это, безусловно, не приведет ни к чему хорошему", - считает спикер.

Председатель Госдумы напомнил, что в 2019 году аналогичный инцидент произошел с главой Межпарламенской ассамблеи православия, депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Это случилось во время проведения заседания ассамблеи, которое по приглашению Грузии проходило в Тбилиси.

События, о которых идет речь, произошли в июне. Протестующим не понравился тот факт, что Гаврилов находился в кресле руководителя парламента Грузии. Оппозиционные силы сорвали заседание и облили депутата водой. После этого несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента, требуя отставки главы МВД и председателя парламента. Протестующие предприняли попытку штурма здания.