Вышел трейлер "Спирита" - мультфильма режиссера "Охотников на троллей"

В Сети появился локализованный трейлер полнометражного анимационного фильма студии DreamWorks "Спирит непокорный" (Spirit Untamed). Ролик обнародован на YouTube-канале Universal Pictures Russia.

В центре истории - "юная бунтарка" Лаки Прескотт, отличающаяся тем же уровнем смелости и отваги, что ее мать - легендарная наездница. Правда, дочь ее почти не помнит.

Но гены берут свое, когда Лаки отправляется жить к отцу и знакомится с диким и упрямым мустангом Спиритом. Которого Прескотт вскоре предстоит вызволить из полона, в который его берет недобросердечный ковбой и его дружки.

Режиссер - Илэйн Боган (мультсериал Дель Торо "Охотники на троллей", "Драконы и всадники Олуха"). На оригинальной озвучке - Эйса Гонсалес ("Алита: Боевой ангел", "Малыш на драйве"), Изабела Мерсед ("Убийца 2"), Джейк Джилленхол, Джулиана Мур и Уолтер Гоггинс.

В кино - с 20 мая.