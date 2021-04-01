Указ главы Республики Саха (Якутия) от 31 марта 2021 года № 1781 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)"

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 1 слова "31 марта 2021 года" заменить словами "30 апреля 2021 года";

2) в пункте 2:

а) в подпункте "и" слова "2 метров" заменить словами "1,5 метров";

б) подпункте "т" слова "при половине загрузки зрительного зала" заменить словами "при загрузке зрительного зала до 75 процентов";

в) в подпункте "ч" слова "2 метров" заменить словами ""1,5 метров".

2. Внести в правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), утвержденные Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143, следующие изменения:

1) пункт 2.3 дополнить абзацами следующего содержания:

"с 1 по 11 апреля 2021 года;

с 12 по 23 апреля 2021 года;

с 24 по 30 апреля 2021 года.";

2) дополнить пунктом 3.3.1 следующего содержания:

"3.3.1. Требование об изоляции, медицинском наблюдении и проведении лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) не распространяется на работников, привлекаемых на сезонные работы, для работы по вахтовому методу:

прошедших полный курс иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), по истечении 42 дней от начала вакцинации;

переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и включенных в Федеральный регистр больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в течение 6 месяцев со дня выздоровления.".

3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 апреля 2021 года.

4. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев







