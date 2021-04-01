Указ главы Республики Саха (Якутия) от 31 марта 2021 года № 1781 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)"

Новости

РФПИ: Панама одобрила применение вакцины "Спутник V" 23:03
В ДНР объявлен первый в истории призыв на военную службу 22:55
Массовые беспорядки вспыхнули в Брюсселе из-за первоапрельской шутки 22:30
В Тбилиси вандалы осквернили памятник Грибоедову 22:30
В Кишиневе и Бельцах ввели комендантский час 22:06
Для изучения ЧП в Суэцком канале изъят черный ящик контейнеровоза Ever Given 21:58
Глава ВОЗ призвал выделить 10 млн доз вакцины для нуждающихся стран 21:27
До 486 сократилось количество военнослужащих с коронавирусом 21:23
Цена нефти Brent приблизилась к 65 долларам после решения ОПЕК+ 21:04
Искусственный интеллект победит очереди в поликлиниках и плохие дороги 21:00
Прокурор Москвы взял на личный контроль расследование ДТП на Смоленской площади 20:53
В Москве за взятку задержан финансовый инспектор 20:41
МАГАТЭ: Иран приступил к обогащению урана на центрифугах в Натанзе 20:33
Курс евро превысил отметку в 90 рублей 19:56
Лукашенко подписал указ о создании белорусской вакцины от COVID-19 19:53
Светлана Лобода заразилась коронавирусом 19:48
Актриса Нина Жернакова умерла от коронавируса 19:39
Роспатент составил рейтинг самых необычных товарных знаков 19:32
Захарова: Рассчитываем на отказ руководства ЕС от лжи про российскую вакцину 19:20
Росстат повысил оценку ВВП за 2020 год на 0,1 процентного пункта 19:00
Сучилов рассказал, что Цветков отдал ему медаль после гонки преследования 18:54
Школы Владимира эвакуированы после звонка о бомбах 18:54
В Оренбуржье почти 90 тысяч человек остались без воды из-за аварии 18:53
Глава Генштаба РФ обсудил с армянским коллегой ситуацию в Нагорном Карабахе 18:31
Еще один кроссовер на букву T. Volkswagen представил новую модель 18:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
1 апреля 2021 г.

Указ главы Республики Саха (Якутия) от 31 марта 2021 года № 1781 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)"

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 1 слова "31 марта 2021 года" заменить словами "30 апреля 2021 года";

2) в пункте 2:

а) в подпункте "и" слова "2 метров" заменить словами "1,5 метров";

б) подпункте "т" слова "при половине загрузки зрительного зала" заменить словами "при загрузке зрительного зала до 75 процентов";

в) в подпункте "ч" слова "2 метров" заменить словами ""1,5 метров".

2. Внести в правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), утвержденные Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143, следующие изменения:

1) пункт 2.3 дополнить абзацами следующего содержания:

"с 1 по 11 апреля 2021 года;

с 12 по 23 апреля 2021 года;

с 24 по 30 апреля 2021 года.";

2) дополнить пунктом 3.3.1 следующего содержания:

"3.3.1. Требование об изоляции, медицинском наблюдении и проведении лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) не распространяется на работников, привлекаемых на сезонные работы, для работы по вахтовому методу:

прошедших полный курс иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), по истечении 42 дней от начала вакцинации;

переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и включенных в Федеральный регистр больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в течение 6 месяцев со дня выздоровления.".

3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 апреля 2021 года.

4. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией