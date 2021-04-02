Джеймс Кэмерон собирался уволить сценаристов продолжения "Аватара"

Джеймс Кэмерон, недавно завершивший съёмки второго "Аватара" и уже взявшийся за третий, рассказал, как проходила работа над сиквелами культовой картины 2009 года.

По словам режиссёра и продюсера, давшего большое интервью в рамках подкаста Марианны Уильямсон, он потребовал от команды сценаристов тщательно изучить оригинальную ленту, чтобы разобраться, в чём секрет её успеха, уловить его и повторить.

Кэмерону пришлось даже пригрозить сценаристам увольнением, "потому что они делали то, что обычно делают писатели, - пытались создавать новые истории", а Джеймсу нужно было "понять, как сложилась эта связь со зрителем" и "сохранить эту искру".

Беспрецедентный успех своего детища Кэмерон объясняет трёхуровневой структурой. Первые два уровня - непосредственно сюжет и тематика ("спиритуализм, капитализм, империализм, колониализм, нарушение прав человека, плохое обращение с природой"). Но самым существенным режиссёр считает третий, который он несколько туманно определяет как "духовность фильма", признавая, что выразить словами то, что он имеет в виду под этим сложно. Речь идёт о чём-то, что создаёт у зрителя желание остаться в этом волшебном сне, попытался пояснить он.

В прошлом месяце первый "Аватар" вернул себе звание самого кассового фильма в истории, обойдя "Мстители: Финал" благодаря повторному прокату в Китае. Продолжение должно выйти 16 декабря 2022 года. Всего запланировано четыре сиквела.