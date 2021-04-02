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Екатерина Стриженова выложила мем о своем падении в прямом эфире

Новости
    02.04.2021, 15:13
Текст:   Олег Усков
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости

Российская актрис и телеведущая Екатерина Стриженова, оступившаяся и сломавшая руку в прямом эфире ток-шоу Первого канала, к инциденту отнеслась не только мужественно, но и с юмором.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Напомним: перелом вышел тяжелым - артистка была госпитализирована в Боткинскую больницу, где ей понадобилась операция, в руку женщине вставили пластинку.

Но Екатерина не киснет, она опубликовала в соцсетях шуточное видео в формате известного мема. Поздравив поклонников с 1 апреля и завив, что падение - это, наверное, самое глупое, что с ней в последнее время случалось. Да и обошлось дорого.

При этом Стриженова призналась, что посмотреть на себя со стороны в той ситуации решилась только сейчас.

"Вот лежу теперь в больнице и думаю "за что мне всё это?" или правильнее спрашивать "для чего"?!!!!!!" - написала Екатерина.

А сегодня в Instagram артистки появилось свежее видео - с перевязки.

С пояснением: "Кровавую середину вырезала, чтобы никого не смущать". И с тэгом #членовредительство.

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