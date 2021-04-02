Эпидемиолог: Говорить об отмене масочного режима преждевременно

При отмене масочного режима и других мер, призванных сдержать распространение коронавирусной инфекции, эпидситуация в России может ухудшиться, как в Европе.

"Например, в Китае сняли маски только тогда, когда у них практически перестали регистрировать случаи заболевания. И у нас преждевременно говорить о снятии масок и других послаблениях", - цитирует ТАСС эпидемиолога Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала массовую вакцинацию - главным инструментом борьбы с COVID-19. "Без масок мы, я очень надеюсь, будем ходить тогда, когда получим коллективный иммунитет", - сказала Голикова. Ранее она заявляла, что к августу в России планируют привить от коронавируса 60 процентов населения.