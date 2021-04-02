Lada Vesta лишилась опций и подешевела

АвтоВАЗ пересмотрел список опций, предлагаемых в рамках пакета Winter для седана Vesta и универсала Vesta SW. Благодаря этому цена на автомобили уменьшилась на 12 тысяч рублей.

Такой экономии удалось добиться благодаря изменению колёсных дисков. Как сообщает Лада.онлайн, с марта 2021 года Lada Vesta в комплектации Comfort с пакетом Winter больше не оснащается литыми колёсными дисками на 16 дюймов и стальной докаткой на 15 дюймов. Вместо этого седан и универсал теперь комплектуются стальными дисками диаметром 15 дюймов и полноразмерным запасным колесом на диске такой же размерности.

Таким образом, цена на седан Lada Vesta в указанном исполнении с доппакетом опций начинается от 808 900 рублей, универсал стоит 862 900 рублей.

Напомним, в ближайшее время АвтоВАЗ должен объявить о начале продаж Lada Vesta с новой мультимедиа EnjoY Pro.