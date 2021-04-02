МИД РФ: "Северный поток-2" достроят к концу года

Россия уверена, что газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря "Северный поток-2" будет достроен к концу 2021 года, заявил 2 апреля замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"У нас есть полная уверенность в том, что проект будет завершен до конца и с течением многих лет будет оставаться символом крепкого и здорового энергосотрудничества России и стран ЕС. В этом контексте, конечно, мы рассчитываем на то, что не будет предприниматься никаких действий, которые противоречили бы реализации этого проекта" цитирует ТАСС слова дипломата.

Кроме того, он подчеркнул следующее: "Мы продолжаем считать, что этот проект отвечает интересам укрепления энергобезопасности Европы, и отношение к не нему будет именно таким, а не таким, которое пытается европейцам навязать Вашингтон".

Также Грушко отметил, что в зоне строительства должны быть соблюдены все нормы мореплавания.

В настоящее время уложено уже примерно 95 процентов труб газопровода. В конце марта к месту проведения работ прибыло судно-трубоукладчик "Академик Черский".