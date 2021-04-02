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02.04.2021 14:12
Рубрика: Экономика

Мосбиржа разработала этический кодекс для фондового рынка

Текст: Василий Кошкин
Мосбиржа разработала Кодекс добросовестного поведения на финансовом рынке. После одобрения наблюдательным советом документ будет действовать в качестве рекомендаций для участников торгов.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Как рассказали в пресс-службе Мосбиржи, в кодексе закреплено, что участники должны предпринимать меры для предотвращения и выявления недобросовестных практик. Даны определения таких практик, которые должны выявляться службами внутреннего контроля. Например, ситуации с работой торговых алгоритмов (роботов), с помощью которых может создаваться ложный или вводящий в заблуждение спрос на финансовые инструменты.

Также к недобросовестным практикам отнесены случаи изменения цен по предварительному соглашению между участниками и/или их клиентами, в том числе с использованием соцсетей.

В пресс-службе Мосбиржи отметили, что рекомендации в апреле должен рассмотреть наблюдательный совет.

"В течение года мы будем обсуждать работу кодекса в составе рабочей группы и рассчитываем, что закрепленные в нем принципы в итоге станут частью правил биржевых торгов", - пояснила управляющий директор по комплаенс и этике Мосбиржи Ирина Грекова.

При подготовке кодекса учитывался опыт международных бирж, у некоторых правила добросовестного поведения обязательны для использования вплоть до исключения из числа участников биржевых торгов, добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно о предстоящем ужесточении регулирования продаж сложных и "мутных" финансовых продуктов неподготовленным гражданам. Так, согласно подготовленному при участии Банка России законопроекту, регулятор сможет останавливать продажу финансовых продуктов, если они потенциально "вредны" для инвесторов без опыта и специальных знаний или если информация по ним неполна или недостоверна. Из американского опыта в законопроект вошло в качестве крайней меры право ЦБ потребовать обратного выкупа у граждан финансовых продуктов, проданных без должного информирования после вступления закона в силу. Участники рынка предлагают вместо таких жестких шагов обойтись усилением саморегулирования и надзора со стороны ЦБ.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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В марте Банк России впервые выявил попытку манипулирования акциями через Telegram-канал. Тогда регулятор заблокировал счета более 60 розничных инвесторов, которые по сигналу начали скоординировано покупать акции компании МРСК Юга, чтобы затем продать их по более высокой цене "на хайпе".

Как рассказал журналистам директор Департамент противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях, после объявления в Telegram-каналах объем торгов вырос в несколько раз к нормальному уровню, нерыночное ценообразование продолжалось около получаса.

Экономика Финансы Фондовый рынок Компании Биржи Московская биржа - РТС

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