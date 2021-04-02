Nissan рассказал об испытаниях электрического кроссовера Ariya

Компания Nissan рассказала о том, как проходили испытания электрического кроссовера Ariya.

Как отметили в японской компании, в процессе проектирования этого автомобиля была учтена специфика его эксплуатации в глобальных масштабах, ставилась задача создать продукт, отвечающий потребностям водителей в разных уголках мира.

К примеру, на испытательном полигоне на Хоккайдо отдельные участки трассы представляли собой извилистое шоссе с гудронированным покрытием, достаточно распространенное во многих регионах, включая Европу.

Для более тщательного анализа поведения автомобиля и дополнительной гарантии безопасности водителя, кроссовер Nissan Ariya также прошел серию местных испытаний для подтверждения своих ходовых характеристик в дорожных условиях Европы, для которых характерно наличие крутых поворотов, скоростных автострад и горных дорог.

Напомним, премьера новинки состоялась в июле 2020 года. Nissan Ariya - первенец альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, созданный на модульной архитектуре для электрических транспортных средств CMF-EV.

Ariya предложат в Европе в пяти версиях, три из которых - полноприводные. Две базовые модификации - с передним приводом, мощностью 160 и 178 кВт, крутящий момент 300 Нм. У машин с четырьмя ведущими колесами заявленная отдача силовой установки в зависимости от модификации равна 205, 225 или 290 кВт, а момент - 560 или 600 Нм. Запас хода тоже варьируется: от 340 до 500 км.

Известно, что Nissan планирует привезти Ariya и на российский рынок, однако точных сроков появления пока не назвали.