Париж и Берлин обсуждают сближение позиций по "Северному потоку-2"

Франция и Германия имеют разные подходы к проекту газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря из России в Германию, но в настоящее время ведут переговоры, чтобы найти позицию, приемлемую для обеих стран. Об этом заявил 2 апреля госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон телеканалу BFM.

"Наши подходы не совпадают, но мы ведем дискуссию по их сближению", - рассказал он.

Ранее Париж выступал против строительства "Северного потока-2".

В настоящее время уложено уже примерно 95 процентов труб газопровода. В конце марта к месту проведения работ прибыло судно-трубоукладчик "Академик Черский".