Музейный долгострой в Калуге перепутали с началом космической эры

Двенадцатого апреля 2021 года в 09:07 по московскому времени - в ту самую минуту, когда 60 лет назад с Байконура стартовал корабль "Восток" с первым космонавтом на борту - перед зданием музея в Калуге остановят часы. Их изготовили по специальному заказу на местном электромеханическом заводе, а саму эту "символическую церемонию" придумали в Государственном музее истории космонавтики им. К.Э. Циолковского.

Как выясняется, запустили "символические" часы у входа в музей тоже в символический день - 9 марта. Все, так или иначе связанные с космосом и уважающие память о первом космонавте, знают, что это день рождения Юрия Гагарина. Знают и в Калуге.

"Мероприятие прошло в день рождения первого космонавта планеты, - сказано на сайте музея. - В торжественной церемонии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, первый заместитель городского головы Александр Серяков, директор ГМИК им. К.Э. Циолковского Наталья Абакумова". Пригласили также ветеранов и школьников.

Общероссийское звучание музейной церемонии в Калуге придало сообщение РИА Новости. Из него узнаем, что глава городского самоуправления Юрий Моисеев "поблагодарил всех организаторов мероприятия, особо отметив директора музея истории космонавтики Наталью Абакумову и Бориса Мовтяна, который руководит Калужским электромеханическим заводом". Уточняется, что именно на этом предприятии изготовили часы, которые "завершат свой отсчет 12 апреля в 9 часов 7 минут".

Часы с обратным счетом у входа в музей пустили 9 марта 2021 года. Фото: ГМИК им. К.Э. Циолковского

И только в конце, одним предложением-скороговоркой - про то, что 12 апреля "состоится открытие второй очереди первого в мире и крупнейшего в России музея космонавтики имени Циолковского".

Так вот, в чем дело! Музейный долгострой в Калуге, который оброс коррупционными скандалами, сменой подрядчиков и контролеров, наконец завершен. Но как это соотносится с началом космической эры? Если у кого-то были сомнения, что открытие второй очереди музея в очередной раз перенесут, если не запустить "часы с обратным счетом", то при чем здесь Гагарин - его день рождения и день его старта?

И кому в голову пришло соотнести, поставить в один ряд историческое событие, сотворенное в нашей стране 60 лет назад трудом, знаниями и талантом огромного числа людей, с тем, что на калужской земле после долгих отсрочек откроют для посетителей еще одно музейное здание?

Общий вид второй очереди музея со стороны Оки (на эскизе). Фото: ГМИК им. К.Э. Циолковского

Хочется верить, что это не просто новые стены, а действительно современный, инновационный музейный комплекс. Первый в мире музей космического профиля именно такой судьбы заслуживает. В том, что он первый, сомнений не возникает. Идею создания такого музея еще при жизни вынашивал Сергей Королев. А когда идея материализовалась, на закладку первого камня в Калугу приехал Юрий Гагарин. Открыли музей в октябре 67-го, к десятилетию запуска первого спутника.

Через двенадцать лет Музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского получил статус научно-исследовательского учреждения. А с 1982 года, говорится на его сайте, "выполняет функции головного музея, осуществляющего научно-методическое руководство и координацию деятельности музеев космического профиля страны".

Уже в этом веке, с рубежа 2010-х годов, был запущен тот самый проект, что должен был прирастить музейные площади на 12,5 тысячи квадратных метров - в пять раз больше того, что уже было - и сделать музей в Калуге "ведущим космическим музеем России".

За проект взялись после того, как из федерального бюджета на это выделили 1,37 миллиарда рублей. Строить начали не в тот момент, который более всего подходит для дела, а все с тем же символическим смыслом - 12 апреля 2014-го. Заложили, как у нас водится, и новую капсулу, и слова красивые по-новому сказали. Через два года обещали вторую очередь музея открыть…

Макет обновленного музейного комплекса, как он виделся в проекте. Фото: ГМИК им. К.Э. Циолковского

Но два года промелькнули как один. В 2017-м утверждали, что объект готов на 80 процентов, а тогдашний губернатор Анатолий Артамонов пообещал завершить новостройку к 12 апреля 2018 года. Однако подрядчик опять подвел - перестал платить рабочим, и стройка под надзором федеральных заказчиков и проверяющих вовсе встала.

Очередную дату пуска - декабрь 2019-го - назвала уже директор музея Наталья Абакумова. Но опять не срослось, перешло в 2020-й. А минувшим летом рядом с новым зданием… обрушилась подпорная стена со стороны крутого склона к Оке.Новое здание, по оценкам специалистов, не пострадало, но ввод его в строй и открытие всей второй очереди перенесли сразу на апрель 2021-го…

Когда во все это вникаешь, сотрудникам музея начинаешь сочувствовать. Они так долго ждали обещанного праздника и готовились к нему, что в чем-то уже перегорели. И часы с обратным счетом, допустим эту мысль, пустили от отчаяния - чтобы уже не отступать.

Но даже если так, зачем сюда пристегивать Гагарина и время старта корабля "Восток"?

Такие интерьеры обещают в новых помещениях музея. Фото: ГМИК им. К.Э. Циолковского

Странной, мягко скажем, церемонии удивились вместе с нами в Российской академии космонавтики. Как и музей в Калуге, она носит имя К.Э. Циолковского, а президент РАКЦ Игорь Владимирович Бармин уже получил приглашение на 12 апреля от губернатора Калужской области. Он и прежде бывал на мероприятиях в этом музее, знает экспозицию и коллектив, который ее создавал. Поэтому откровенно недоумевал, кто и зачем придумал останавливать символические часы в ту самую минуту, когда все только начиналось. Гагарин нам сказал: "Поехали", часы покажут "Стоп"?

- Не знаю, чем они руководствовались, но такой символизм мне не нравится. Если, конечно, часы остановятся, а потом снова пойдут - другое дело. А так - смысл как будто наизнанку вывернули…

Вице-президент РАКЦ и член-корреспондент РАН, летчик-космонавт Юрий Батурин на эту коллизию отреагировал в присущей ему конструктивной манере:

- Что поделаешь: музейщики - народ креативный, иногда и с перебором. Но есть возможность все поправить. Думаю, в Калуге найдут или смогут быстро изготовить другие часы. И в момент Гагаринского старта, вместе с открытием второй очереди музея, запустят их. Еще, как минимум, лет на шестьдесят…

С этим, уверен, согласятся многие. От их и своего имени, перефразируя слова известной песни, так и хочется сказать: "А ну-ка дай жизни, Калуга! Пустите другие часы".