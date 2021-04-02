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02.04.2021 07:37
Рубрика: Общество

Синоптики пообещали москвичам резкие перепады давления и снег с дождем

Текст: Ирина Огилько

В Москве второго апреля ожидается некомфортная погода: снег с дождем, резкие перепады атмосферного давления. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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По данным синоптиков, циклон продолжит влиять на погоду в столице, только на этот раз регион окажется под воздействием его холодных фронтов. В светлое время суток воздух прогреется максимум до +5 градусов. Осадки будут в смешанном виде, но на земле снег долго не пролежит - к обеду растает.

Возвращение "зимы" может спровоцировать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей и тех, у кого проблемы с нервами. Добавит погоде дискомфорта северный ветер, порывы которого будут достигать 10 метров в секунду. Ожидаются перепады атмосферного давления: если утром оно было выше 760 миллиметров ртутного столба, то к середине дня составит 740 миллиметров. Повышенная влажность воздуха спровоцирует обострение хронических заболеваний бронхов и легких, суставов и позвоночника.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что тепло в столичный регион вернется после 5 апреля.

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