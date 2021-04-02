Мурашко поблагодарил врачей, завершивших операцию во время пожара

"Врачи клиники кардиохирургии действовали четко и слаженно, сделали все, чтобы, несмотря на пожар, завершить операцию на открытом сердце и спасти пациента. Сейчас он переведен в областную клиническую больницу, находится в реанимации в стабильном состоянии. От имени министерства здравоохранения Российской Федерации выражаю врачам благодарность", - приводят слова министра в пресс-службе ведомства.

В нем также отмечается, что клиника кардиохирургии Амурской медицинской академии - это одно из ведущих медицинских учреждений региона, в котором проводится широкий спектр оперативных вмешательств. Она расположена в историческом здании, которое в целом поддерживается в хорошем санитарном состоянии. В ней загорелась кровля как раз в тот момент, когда шла операция аорто-коронарного шунтирования. Прервать ее не представлялось возможным: пациент был подключенным к аппарату искусственного кровообращения. Коллектив принял решение перейти на резервные источники питания и кислорода и продолжить операцию.

В результате слаженных действий персонала клиники, оперативно эвакуировавших ее пациентов и посетителей, пострадавших в инциденте нет.