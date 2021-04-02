В Благовещенске законсервируют кардиоцентр, где произошел пожар

Ущерб от пожара в кардиоцентре Благовещенска может составить несколько миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталия Ребизанта. Здание является памятником архитектуры.

Уже понятно, что двухэтажное здание существенно пострадало, точная сумма ущерба будет определена позже. Начиная с сегодняшнего дня оно эксплуатироваться не будет: помещение кардиоцентра законсервируют. Завтра состоится совещание по ремонту.

- Начинаются дожди, крыша повреждена. Дал поручение на выделение средств из резервного фонда для проведения экстренных работ по консервации здания, а также по подготовке проектно-сметной документации с последующей комплексной реконструкцией здания, - пояснил губернатор Василий Орлов.

Напомним, пожар произошел здесь в пятницу днем, огонь охватил кровлю. Во то время, как сотрудники МЧС тушили возгорание, медики проводили пациенту срочную операцию на сердце - аортокоронарное шунтирование. Прекратить манипуляции не было возможности, ради спасения пациента бригада врачей приняла решение выполнить свой долг и закончить операцию. Все завершилось успешно.

Справка "РГ"

Здание кардиохирургического центра Благовещенска построено в 1906 году. После Великой Отечественной войны здесь находился корпус второй городской больницы, на базе которой учились студенты и интерны, а с 1974 года в здании располагается кардиохирургический центр. Постройка является памятником архитектуры, охраняется государством.