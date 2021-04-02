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02.04.2021 14:35
Рубрика: Происшествия

В Благовещенске законсервируют кардиоцентр, где произошел пожар

Текст: Мария Волкова

Ущерб от пожара в кардиоцентре Благовещенска может составить несколько миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталия Ребизанта. Здание является памятником архитектуры.

Фото: Владимир Воропаев/"Амурская правда"
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Уже понятно, что двухэтажное здание существенно пострадало, точная сумма ущерба будет определена позже. Начиная с сегодняшнего дня оно эксплуатироваться не будет: помещение кардиоцентра законсервируют. Завтра состоится совещание по ремонту.

- Начинаются дожди, крыша повреждена. Дал поручение на выделение средств из резервного фонда для проведения экстренных работ по консервации здания, а также по подготовке проектно-сметной документации с последующей комплексной реконструкцией здания, - пояснил губернатор Василий Орлов.

Напомним, пожар произошел здесь в пятницу днем, огонь охватил кровлю. Во то время, как сотрудники МЧС тушили возгорание, медики проводили пациенту срочную операцию на сердце - аортокоронарное шунтирование. Прекратить манипуляции не было возможности, ради спасения пациента бригада врачей приняла решение выполнить свой долг и закончить операцию. Все завершилось успешно.

Справка "РГ"

Здание кардиохирургического центра Благовещенска построено в 1906 году. После Великой Отечественной войны здесь находился корпус второй городской больницы, на базе которой учились студенты и интерны, а с 1974 года в здании располагается кардиохирургический центр. Постройка является памятником архитектуры, охраняется государством.

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