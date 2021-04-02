В Крыму СК завел дело о мародерстве на могилах жертв фашизма

СК по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело по факту раскопок и разграбления братской могилы жертв фашизма на 10-м километре трассы Симферополь - Феодосия. Действия археологов-мародеров квалифицировали по части первой статьи 243.4 УК РФ - "Повреждения воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следователей, вплоть до января 2021 года близ Трудовского сельского поселения Симферопольского района проводились незаконные раскопки на территории памятника "Братская могила жертв фашистского террора 1941-1943 годах", который является объектом культурного наследия народов РФ и включен в единый госреестр объектов культурного наследия, взятых под охрану государства. Следователи разыскивают "черных копателей", которые могли быть причастны к разграблению этого захоронения.

О первых фактах разграбления этого мемориального захоронения стало известно еще в советское время. Тогда факты циничных раскопок мародеров, искавших среди костей жертв расстрела золотые изделия, всколыхнули общественность. Поэт Андрей Вознесенский посвятил этим событиям под Симферополем поэму "Ров". Известно, что осужденные за это преступление граждане были осуждены и отбыли сроки заключения.

Однако уже в постсоветское время у них нашлись продолжатели. На месте памятника дважды были задержаны "черные копатели", местные жители, отец и сын Полищук. В 2013 году они были осуждены на три и четыре года лишения свободы, однако освободились досрочно. Этот урок не пошел им на пользу, потому что в июле 2017 года они были задержаны на том же памятнике за совершением аналогичного преступления. В сентябре 2018 года старшего из обвиняемых Георгия Полищука приговорили к одному году и шести месяцам колонии строгого режима. Младшего - Руслана Полищука - к 2,1 года колонии поселения. А в январе 2020 года 70-летний мародер-рецидивист Георгий Полищук был вновь задержан за своим преступным занятием в третий раз. Сейчас он отбывает наказание. Но отец и сын, похоже были не единственными, кто надругался над памятью жертв фашизма.