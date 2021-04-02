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02.04.2021 16:04
Рубрика: Экономика

В минтуризма Крыма назвали преимущества легализации гостевых домов

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Выход крымских малых объектов размещения из теневого сектора позволит значительно увеличить налоговые поступления в бюджет от туристической отрасли. Об этом заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко на заседании организованного Общественной палатой РФ круглого стола на тему "Легализация малых средств размещения на юге Российской Федерации как фактор безопасности развития внутреннего туризма".

Фото: GettyImages
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- По самым скромным подсчетам, в первый же год после легализации расчетного количества малых средств размещения, объем налоговых поступлений составит около 600 миллионов рублей, - цитирует Волченко РИА Новости.

Ранее Минтуризма республики выступило с инициативой внести в федеральное законодательство о туризме понятие "гостевой дом", таким образом способствуя легализации малых средств размещения. Соответствующий проект при поддержке Ростуризма республика реализует наряду с Краснодарским, Алтайским, Ставропольским краями и Санкт-Петербургом. В Крыму выявили более 9 тысяч малых объектов размещения, которые подлежат легализации.

По словам министра, легализация гостевых домов позволит им не только повысить качество услуг и гарантировать гостям безопасность отдыха, но и претендовать на государственные меры поддержки.

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