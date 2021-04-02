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02.04.2021 14:33
Рубрика: Происшествия

Уральца приговорили к 17 годам за убийство подруги в здании суда

Текст: Юлия Мякишева

В Свердловском областном суде огласили приговор мужчине, который в марте 2020 года убил в здании суда в Первоуральске свою сожительницу и ранил судебного пристава и посетителя учреждения.

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Суд не нашел подтверждения словам подсудимого о том, что тот совершил преступление в состоянии сильного душевного волнения от того, что узнал об измене избранницы, с которой у них был общий ребенок. Как сообщает пресс-служба инстанции, мужчина и женщина больше месяца не поддерживали отношения, а мотивом преступления стала сильная личная неприязнь. Доказательства аморального поведения потерпевшей найдены не были.

Как напомнили в пресс-службе СК РФ по Свердловской области, в день трагедии он и погибшая были в мировом суде из-за рассмотрения административного дела о причинении им побоев бывшей возлюбленной. Отмечено, в феврале 2020 года он уже угрожал ей убийством, но тогда женщина смогла убежать. В этот раз злой умысел был воплощен. Предотвратить убийство попытался судебный пристав, который находился при исполнении, за это злоумышленник его попытался ударить в живот ножом, но пристав закрылся руками и отделался порезами. На помощь ему поспешил находившийся в здании очевидец - он также получил удар ножом. Фигуранта в итоге удалось выдворить из здания, он сбежал, но позднее его задержали.

- Для поимки злоумышленника личный состав полиции Первоуральска был поднят по тревоге. Местонахождение скрывшегося подозреваемого устанавливали "по горячим следам". На его розыск были ориентированы все наряды ОВД, - уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

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Суд признал свердловчанина виновным в четырех преступлениях: угрозе убийством, убийстве, покушении на жизнь двух лиц, посягательстве на жизнь представителя власти.

За это ему назначили наказание в виде лишения свободы на 17 лет в колонии строгого режима и ограничения свободы на полтора года после отбытия основного наказания. Также обвиняемый должен выплатить три миллиона рублей морального вреда потерпевшей стороне. Приговор не вступил в законную силу. Кстати, житель Первоуральска ранее уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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