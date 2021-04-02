Уральские ученые проверят на вирусы земноводных и рыб Западной Сибири

Первое исследование ранавирусов, от которых гибнут холоднокровные животные, запустят на территории Западной Сибири. Об этом "РГ" рассказал научный сотрудник исследовательской группы экологической и эволюционной генетики Института X-BIO Тюменского госуниверситета Артем Лисачев, наблюдающий за их популяцией с нулевых годов.

Ученый собирается обследовать фауну Западно-Сибирского региона при помощи действующих тест-систем, чтобы оценить риск заражения местных животных. "Изучая биологию холоднокровных обитателей, мы хотим понять, как они адаптируются к разным угрозам выживания. Ведь миграция, скажем, рыб, постоянно идет, и даже в питомниках они могут пострадать", - считает он.

Опасные для обитателей воды и суши ранавирусы изучают по всему миру, но для россиян тема довольно новая и многим неизвестная. Хотя на озере центральной части России однажды зафиксировали случай гибели жаб от такого вируса, говорит Артем. В течение двух лет он с группой института создаст карту, обозначив штаммы инфекции в дикой природе, - в этом ему помогут средства гранта президента РФ (1,2 миллиона рублей).

- Мы проведем мониторинг вирусных инфекций холоднокровных позвоночных - рыб, земноводных, пресмыкающихся. Именно эту группу поражает ранавирус, за рубежом уже были случаи их гибели после заражения, причем не только в дикой природе, но и на фермах. В результате исследования можно разработать рекомендации по ветеринарному контролю и уходу за животными, - описывает план работы Артем Лисачев.

К слову, президентский грант на научные исследования также выиграли еще 26 ученых, которые работают в институтах Уральского отделения РАН и семи университетах Свердловского, Тюменского и Челябинского университетов. Свидетельства на присуждение господдержки молодежным командам вручил полпред в УрФО Владимир Якушев, отметив большой вклад проектов в развитие науки, экономики регионов и страны.