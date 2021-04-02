Режиссер "Мортал Комбата" объяснил, почему главным героем стал новичок

В новой экранизации Mortal Kombat главным героем будет новый для франшизы персонаж по имени Коул Янг, сыгранный актером Льюисом Таном.

Режиссер Саймон Маккуойд прокомментировал изданию Screen Rant, чем был обусловлен выбор новичка в качестве основного действующего лица.

По словам постановщика, им нужен был "проводник", который познакомил бы незнакомую с серией файтингов аудиторию с бойцами из игр, а также помог освоиться с мифологией и лором этой вселенной.

Несмотря на подобные заявления, в Сети уже давно курсирует множество слухов о том, что авторы киноленты лукавят и выдают Коула Янга не за того, кем он является на самом деле.

Одна из самых популярных фанатский теорий заключается в том, что герой Льюиса Тана каким-то образом связан с кланом Ширай-Рю, к которому принадлежит Скорпион. На это в трейлере указывали желтые тренировочные бинты и черный капюшон, что соответствует цветам демонического ниндзя.

Напомним, студия Warner Bros. отодвинула американскую премьеру "Мортал Комбата" с 16 на 23 апреля. Российская пока осталась неизменной - 8 апреля.