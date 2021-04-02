Новости

Отменены два фильма по вселенной DC - спин-оффы с Акваменом и Дарксайдом 11:33
Звезда "Майора Грома" Тихон Жизневский получил травму на съемках 11:24
Светлана Лобода заразилась коронавирусом 01.04.2021
Актриса Нина Жернакова умерла от коронавируса 01.04.2021
Появился новый тизер продолжения "Космического джема" 01.04.2021

Режиссер "Мортал Комбата" объяснил, почему главным героем стал новичок

Новости
    02.04.2021, 11:02
Текст:   Богдан Бобров

В новой экранизации Mortal Kombat главным героем будет новый для франшизы персонаж по имени Коул Янг, сыгранный актером Льюисом Таном.

Фото: youtube.com/ Warner Bros. Pictures
Появился новый тизер продолжения "Космического джема"

Режиссер Саймон Маккуойд прокомментировал изданию Screen Rant, чем был обусловлен выбор новичка в качестве основного действующего лица.

По словам постановщика, им нужен был "проводник", который познакомил бы незнакомую с серией файтингов аудиторию с бойцами из игр, а также помог освоиться с мифологией и лором этой вселенной.

Несмотря на подобные заявления, в Сети уже давно курсирует множество слухов о том, что авторы киноленты лукавят и выдают Коула Янга не за того, кем он является на самом деле.

Одна из самых популярных фанатский теорий заключается в том, что герой Льюиса Тана каким-то образом связан с кланом Ширай-Рю, к которому принадлежит Скорпион. На это в трейлере указывали желтые тренировочные бинты и черный капюшон, что соответствует цветам демонического ниндзя.

Напомним, студия Warner Bros. отодвинула американскую премьеру "Мортал Комбата" с 16 на 23 апреля. Российская пока осталась неизменной - 8 апреля.

Новости

Умерла актриса из "Улиц разбитых фонарей" Нина Жернакова 01.04.2021
В Сеть слили эксклюзивный трейлер "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна 01.04.2021
Сериал-спин-офф "Тихоокеанского рубежа" продлен на второй сезон 01.04.2021
Спин-офф "Теории Большого взрыва" про Шелдона продлен на три сезона 01.04.2021
⧣ США
Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia
Вышел трейлер "Спирита" - мультфильма режиссера "Охотников на троллей" 01.04.2021
Вышел русский трейлер триллера с Кейт Уинслет "Мейр из Исттауна" 01.04.2021
Генри Кавилл закончил съемки в продолжении "Ведьмака" 01.04.2021
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Вышли два новых тизера "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна 31.03.2021
Премьеру второй части "Венома" снова перенесли 31.03.2021
Эйр все еще намерен выпустить режиссерскую версию "Отряда самоубийц" 31.03.2021
⧣ экранизации
Фото: kinopoisk.ru
Российский мультфильм вышел в лидеры топа Netflix 01.04.2021
Трейлер Mortal Kombat пересняли с помощью конструктора LEGO 31.03.2021
Студия Warner Bros. отодвинула премьеру экранизации Mortal Kombat 31.03.2021