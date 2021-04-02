Скончался раненый при задержании таранившего Капитолий мужчины полицейский

Один из двух раненых при попытке тарана КПП Капитолия полицейских скончался, сообщает телеканал Fox News.

Ранее стало известно, что умер и водитель автомобиля, протаранившего КПП. Он врезался в двух полицейских из службы охраны Капитолия, охранявших КПП, а после этого вышел из машины, размахивая ножом. Полицейские несколько раз выстрелили в него при задержании.

После инцидента пострадавшие полицейские были отправлены в больницу, как и водитель автомобиля - его увезли в медицинское учреждение под конвоем. Позже злоумышленик скончался.

В настоящее время идет расследование произошедшего, которым совместно занимаются полиция Капитолия и ФБР. Также на место происшествия прибыли бойцы Нацгвардии. Несколько улиц в районе Капитолия перекрыты.

Полиция заявила, что не найдены связи между инцидентом у Капитолия и кем-либо из членов Конгресса США.