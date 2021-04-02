У Капитолия приспустят флаги в память о погибшем полицейском

В память о погибшем у стен Капитолия полицейском будут приспущены флаги США, передает ТАСС. Об этом распорядилась спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси после того, как врачи подтвердили смерть правоохранителя в больнице.

Напомним, что инцидент, жертвой которого стал охранявший подъезды к зданию полицейский, произошел днем 2 апреля. Неизвестный злоумышленник подъехал на легковом автомобиле к зданию Капитолия, сбил двух полисменов и врезался в ограду здания. После этого вышел из машины и угрожал ножом другим патрульным, но сразу же был застрелен.

Мотивы злоумышленника до сих пор неизвестны, но следователи уже исключили какие-либо террористические связи. Второй пострадавший при наезде полисмен находится в больнице.