"Все не так плохо": эксперт рассказал о лечении Анастасии Заворотнюк

В лечении российской актрисы Анастасии Заворотнюк, вот уже два года сражающейся с глиобластомой головного мозга (одним из самых агрессивных видов рака), по-прежнему есть определенный прогресс. Об этом KP.RU рассказал Петр Чумаков, член-корреспондент РАН, профессор и заведующий лаборатории пролиферации клеток. Той самой, где изобрели инновационное лекарство для артистки.

В Институте молекулярной биологии РАН для "прекрасной няни", отмечающей завтра свое 50-летие, год назад разработали экспериментальную терапию. Причем метод настолько индивидуален, что ученые подбирали его конкретно к опухоли Анастасии. Один минус - метод этот еще не до конца изучен, поэтому специалисты решили пока не рисковать, оставив его "на самый крайний случай", как резерв.

Тем более что, по словам профессора, "у Анастасии действительно все не так плохо, как обычно бывает при глиобластоме", которая "развивается в худшую сторону очень динамично". Тогда как Заворотнюк борется с недугом два года, "и у нее хорошая тенденция".

"По крайней мере, ей не становится хуже. Если не лечить, такого не бывает", - подчеркнул Чумаков. При этом честно предупредив, что, по его мнению, к полноценной артистической работе Анастасия вернуться уже не сможет.

"Извините, но когда у человека вырезали огромный кусок мозга, он становится совсем другим. Вряд ли она сможет произносить какие-то монологи", - уточнил специалист.

Не исключая возможности, впрочем, дальнейшего появления Заворотнюк на экране в эпизодах.

"Думаю, она будет жить и сохранит внешние черты знакомой нам Анастасии Заворотнюк", - заключил профессор, добавив: "Главное, что она жива и может быть рядом со своей семьей".