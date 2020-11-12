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Анастасия Заворотнюк стала выходить на прогулки

Новости
    12.11.2020, 11:34
Текст:   Олег Усков

49-летняя российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, у которой, как сообщалось, был диагностирован рак мозга, начала выходить на прогулки около своего загородного дома в коттеджном поселке Крекшино.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Об этом сообщает Teleprogramma.pro, уточняя: семья "прекрасной няни" опасается беспринципных папарацци, охотников до фото знаменитостей, поэтому моционы Анастасии "проходят за забором". А при необходимости выехать в Москву, например - в одну из клиник, машина подъезжает к дверям, "так, чтобы посторонние не увидели, как артистку сажают в автомобиль".

При этом гостей семья не принимает, "поскольку актрисе нельзя заражаться каким-либо вирусом", так как ее организм пока очень слаб.

"Няня" сражается с онкологическим заболеванием уже полтора года. Сейчас у нее ремиссия.

Семья актрисы долгое время никак не комментировала состояние женщины, но в конце концов признала, что Анастасия проходит лечение.

Ранее шоумен Андрей Малахов рассказал, что Заворотнюк связалась с ним - чтобы поздравить Николая Баскова в программе, посвященной дню рождения артиста.

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