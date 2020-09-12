В Instagram Анастасии Заворотнюк впервые за полгода появился новый пост

В Instagram 49-летний российской актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк, проходящей лечение от рака мозга, впервые с середины апреля появился новый пост.

В сториз аккаунта "прекрасной няни" опубликовано фото актрисы с мужем - фигуристом Петром Чернышевым: в сентябре супруги отмечают очередную годовщину свадьбы.

Чернышев - третий муж актрисы, до него Заворотнюк около года была замужем за бизнесменом, бывшим военным летчиком Олафом Шварцкопфом, с которым познакомилась на дне рождения Евгения Миронова, и российско-американским бизнесменом Стрюковым. Кроме того, с 2006 по 2008 год "няня" состояла в отношениях с партнером по шоу Сергеем Жигуновым.

Напомним: информация о болезни популярной артистки появилась в августе прошлого года. При этом родные Анастасии долгое время никак не комментировали происходящее, призывая не реагировать на спекуляции СМИ.

В августе 2020 года появились сведения, что состояние актрисы вновь ухудшилось после некоторого улучшения.