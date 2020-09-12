Новости

Источник: Пашаев оценил свои услуги Ефремову в 11 млн рублей 16:31
Сервис Hulu передумал экранизировать фэнтези-роман Стивена Кинга 16:06
Крис Хемсворт заявил, что не намерен никому отдавать роль Тора в Marvel 15:46
Трейлер: по "Пикнику на обочине" снимут аниме-сериал с лесбиянками 15:38
Михаила Ефремова перевели в обычную камеру 11.09.2020

В Instagram Анастасии Заворотнюк впервые за полгода появился новый пост

Новости
    12.09.2020, 15:56
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

В Instagram 49-летний российской актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк, проходящей лечение от рака мозга, впервые с середины апреля появился новый пост.

В сториз аккаунта "прекрасной няни" опубликовано фото актрисы с мужем - фигуристом Петром Чернышевым: в сентябре супруги отмечают очередную годовщину свадьбы.

Чернышев - третий муж актрисы, до него Заворотнюк около года была замужем за бизнесменом, бывшим военным летчиком Олафом Шварцкопфом, с которым познакомилась на дне рождения Евгения Миронова, и российско-американским бизнесменом Стрюковым. Кроме того, с 2006 по 2008 год "няня" состояла в отношениях с партнером по шоу Сергеем Жигуновым.

Напомним: информация о болезни популярной артистки появилась в августе прошлого года. При этом родные Анастасии долгое время никак не комментировали происходящее, призывая не реагировать на спекуляции СМИ.

В августе 2020 года появились сведения, что состояние актрисы вновь ухудшилось после некоторого улучшения.

Новости

Премьеру "Чудо-женщины 1984" снова перенесли 11.09.2020
Netflix готовит сиквел "Птичьего короба" 11.09.2020
Саша Барон Коэн тайно снял сиквел "Бората" 11.09.2020
МакДжи рассказал о "более мрачной" версии своего "Терминатора" 11.09.2020
⧣ Россия
Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости
Режиссер клипов "Ленинграда" снимет фильм про Чикатило 11.09.2020
Официально: рэпер Тимати расстался с моделью Анастасией Решетовой 11.09.2020
Адвокат Пашаев выразил уверенность, что приговор Ефремову отменят 10.09.2020
⧣ фото
Фото: instagram.com/ dkharbour
Фото: двойник Элвиса поженил Лили Аллен и Дэвида Харбора в Лас-Вегасе 10.09.2020
Фото и видео: рэпер Моргенштерн стал "Женщиной года" 10.09.2020
Сарик Андреасян начал съемки сериала про Чикатило 09.09.2020
⧣ происшествия
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Адвокат Эльман Пашаев заявил, что защищал Ефремова бесплатно 10.09.2020
Жена Михаила Ефремова ищет нового адвоката 10.09.2020
На Кевина Спейси подали в суд за изнасилование подростков 10.09.2020