СМИ: Состояние шедшей на поправку Анастасии Заворотнюк вновь ухудшилось

После некоторого затишья на этом информационном фронте, вновь начали поступать тревожные известия о состоянии "прекрасной няни" Анастасии Заворотнюк.

Напомним: зимой 2018-го у актрисы обнаружили рак мозга, что родные и близкие Анастасии до последнего отрицали, состояние женщины не комментируя и призывая не верить слухам. Официальное заявление было сделано лишь осенью 2019-го.

А в мае этого года страшная информация получила подтверждение - глиобластома, одна из самых агрессивных форм рака, заболевание, опасное рецидивами.

В 2019 году актрисе за границей провели операцию, но после хирургического вмешательства образовалась вторичная глиобластома. Начался новый этап лечения, в апреле увенчавшийся подвижками - Анастасию выписали из клиники домой. Заговорили о положительной динамке…

Меж тем, как стало известно KP.RU, еще не все столь радужно. И как передает издание, ссылаясь на источник, близкий к семье артистов, сейчас у Заворотнюк состояние вновь ухудшилось - "появилась сильная слабость, утомляемость", Настя жалуется на головные боли и общее недомогание.

"У нее не совсем связная речь, ей тяжело говорить", - сообщила бывший реквизитор МХТ имени Чехова Светлана Веселова, добавив, что у актрисы "интеллект не пострадал".

Еще один источник газеты - из медицинских кругов - видел Заворотнюк в ЦКБ, когда ее везли в кресле. По словам инсайдера, Анастасия "в уме, сознании, но как в тумане, возможно, это действие препаратов, которые она сейчас принимает".

Медик сообщил: "Недавно ей стало хуже, была ремиссия, значительное улучшение, но закрепить достигнутый успех в лечении пока не удалось".