Во Франции два человека умерли от тромбоза после прививки AstraZeneca

Тромбоз, спровоцированный прививкой от коронавируса, стал причиной смерти еще двух человек во Франции.

Национальное агентство по безопасности лекарственных средств проинформировало мировую общественность о побочных эффектах после вакцинации препаратом, выпущенным компанией AstraZeneca. Речь идет об "атипичных по своей локализации тромбозах глубоких вен".

Всего с начала кампании по вакцинации населения от COVID-19 во Франции зафиксировано 12 случаев тромбозов. Четыре из них оказались смертельными, пишет РИА Новости.

Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что нужно продолжать вакцинацию. Такого же мнения придерживаются и многие медики. По их словам, преимущества вакцин по-прежнему перевешивают любые возможные риски.