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03.04.2021 15:05
Рубрика: Происшествия

Эдварду Билу назначили запрет определенных действий по делу о ДТП в Москве

Текст: Иван Егоров
Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал для Эдуарда Биля (настоящее имя блогера Эдварда Била - прим.) запрет определенных действий.
Фото: Пресс-служба Тверского суда Фото: Пресс-служба Тверского суда
Фото: Пресс-служба Тверского суда

"Избрать в отношении Биля Эдуарда Юрьевича 21.01.1996 года рождения меру пресечения в виде запрета определенных действий на два месяца - то есть до 1 июня включительно", - огласил решение судья.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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В частности, суд запретил ему покидать место жительства с 20.00 до 8.00 утра. Ему нельзя общаться без письменного разрешения следователя с участниками уголовного судопроизводства. Также ему запрещено отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и вести любые переговоры без разрешения следователя, в том числе через интернет. Кроме того, он не должен посещать массовые мероприятия и участвовать в них. Также 25-летнему блогеру запрещено управлять автомобилем и любыми другими транспортными средствами. Надзор за исполнением возложенных на Биля запретов и ограничений суд возложил на ГУФСИН по Москве.

В четверг столичная полиция по факту ДТП в центре Москвы возбудила уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ - нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. В результате выезда автомобиля под управлением Эдварда Била на встречную полосу на Садовом кольце произошло столкновение с четырьмя машинами. Тяжелые травмы получила женщина-водитель, которая сейчас находится в реанимации.

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