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03.04.2021 16:26
Рубрика: Происшествия

Депутата Ярославской облдумы отправили под домашний арест

Текст: Елена Шулепова (Ярославль)

В Ярославле решением Кировского районного суда депутата областной Думы Романа Фомичева поместили под домашний арест. Ему предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, сообщила "РГ" пресс-секретарь Ярославского облсуда Ольга Козлова.

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Председатель комитета облдумы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Роман Фомичев был задержан правоохранительными органами накануне по подозрению в коррупционном преступлении. Следствие подало ходатайство в суд о применении к нему меры пресечения в виде домашнего ареста. Ходатайство было удовлетворено Кировским районным судом.

В региональном парламенте прокомментировали задержание депутата.

- В адрес руководства Ярославской областной Думы от следственных органов поступило официальное уведомление о возбуждении в отношении депутата Ярославской областной Думы Романа Фомичева уголовного дела, запрошен ряд документов. Роман Юрьевич является депутатом Ярославской областной Думы. Оснований для досрочного прекращения полномочий на сегодня нет. Соответствующее решение согласно закону о статусе депутата может быть принято в связи вступлением в законную силу обвинительного приговора суда. Решение должно быть также закреплено постановлением Думы. Соответственно, до завершения следственных действий и до вынесения своего решения судом говорить о прекращении депутатских полномочий Романа Фомичева преждевременно, - подчеркнул председатель Ярославской облдумы Михаил Боровицкий.

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