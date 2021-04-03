В Краснодаре журналисты и полицейские нашли чугунок с "сокровищами"

Из краснодарского музея ночью неизвестные похитили старинный серебряный портсигар. Расследовать это непростое дело поручили оперативной группе, в состав которой вошел и корреспондент "РГ".

Это уже пятый историко-детективный квест, разработанный сотрудниками ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. За последние три года журналисты совместно с полицейскими и курсантами регионального университета МВД расследовали дело банды душителей, действовавшей в Екатеринодаре в начале XX века, изобличали немецких диверсантов, отправленных в тыл Красной армии, искали убийц сотрудника ГИБДД. Новый квест оказался тесно связан с историей Краснодара, что сделало игру особенно увлекательной.

- Сегодня рано утром из частного музея, расположенного в особняке 1913 года постройки на улице Фрунзе, была совершена кража. Вор вынес антикварный предмет - портсигар. Ваши задачи - осмотреть место происшествия, собрать улики, установить лицо или лиц, совершивших данное преступление, задержать и вернуть похищенное, - такие вводные дал участникам адъюнкт кафедры психологии и педагогики Краснодарского университета МВД России полковник полиции Сергей Любин.

У особняка нас уже ждал эксперт-криминалист ОМВД по Краснодару Павел Фаниев, который пояснил, что преступник проник в здание, сделав дубликат ключа:

- В ходе осмотра замка установлено, что на его поверхности есть фрагменты пластилина, вероятно, он использовался, чтобы сымитировать родной ключ. Внутри порядок вещей не нарушен, вероятно, злоумышленник знал, куда идти и что искать.

Участники квеста с помощью кисточки и магнитного порошка сняли отпечатки пальцев со входной двери, которые были отправлены для проверки по полицейской базе данных.

- Кроме серебряного портсигара ничего не пропало. Это изделие конца XIX - начала XX века. Портсигар точно мужской, женские были тоньше. На нем выдавлен рисунок. Что касается его ценности, то тут сложно что-то точно сказать, ведь это музейный экспонат. Нужно исходить не только из стоимости грамма серебра, но и из того, что это раритет, у которого нет аналога. Цена антиквариата зависит от того, где он приобретен - на аукционе, блошином рынке или у наследника. Скорее всего, портсигар имел ценность как вещь, имеющая отношение к роду. У коллекционеров это называется предмет с провенансом, то есть с историей, - поясняет создатель музея "Особнякъ" Елена Коняхина.

Проверка отпечатков пальца показала, что они принадлежат известному рецидивисту Алексею Бабуцкому по кличке Артист, уже судимому за разбойное нападение, скупку краденого и продажу шлихта - промышленного золотого песка. Значит, возможно, он попытается сбыть портсигар на углу улиц Красной и Чапаева.

- В советское время здесь собирались барыги, которые скупали и продавали золото, - поясняет Сергей Любин.

Участники квеста установили наблюдение за этим местом, и вскоре заметили подозреваемого в надвинутой на уши кепке и в светлом широком плаще. Во время задержания он оказал активное сопротивление, при этом из его кармана выпал пистолет. Однако благодаря быстрым и уверенным действиям оперуполномоченного уголовного розыска ГУВД края Юрия Евдокимчика и курсанта второго курса Краснодарского университета МВД РФ Андрея Пономарева стрельбы удалось избежать. Обыск сразу же дал результат - Артист держал украденный антиквариат при себе.

- Это портсигар моего деда, он дворянин, Гражданскую войну прошел, но об этом сильно не распространялся. Когда я еще малой был, он постоянно говорил, что это вещица большой цены, берегите ее. Я сел и пока чалился, дед помер. Отмотал срок, вернулся, работу найти не смог. Как-то дома смотрел телевизор, а там репортаж показывают об открытии выставки в музее и разные красивые экспонаты, среди которых и дедов портсигар. Сразу смикитил, что в нем деньги большие, и по ночи наведался в музей, - рассказал Артист, роль которого талантливо сыграл заместитель председателя краснодарской краевой ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России Андрей Фаниев.

В корпусе портсигара участники квеста обнаружили чистый лист. Но более внимательный осмотр показал, что на бумаге есть слабо различимая надпись, сделанная молоком, ее удалось проявить с помощью зажигалки. Текст гласил: "По Гоголевской между Рашпилевской и Посполитакинской. 1986. К. Л. Гусник". В Екатеринодаре Посполитакинской называлась улица, которую в советское время переименовали в Октябрьскую. Значит, искомое нами место находится на улице Гоголя - между Рашпилевской и Октябрьской.

- Карл Гусник был чех по национальности в конце XIX века он переехал в Екатеринодар, стал подданным Российской империи. Основал первый в городе чугунолитейный завод. Перед революцией у него было уже несколько предприятий - котельный завод, колбасная фабрика, склад механических машин. Их национализировали. Он не эмигрировал, остался жить в Краснодаре. Приобрел участок земли на Дубинке и занялся садоводством. Седьмого июня 1920 года старика нашли задушенным в собственном доме. Кроме него были убиты садовод, его жена и двое подростков. Найти преступников и узнать их мотивы так и не удалось, - сообщил Сергей Любин.

Мы же отправились на улицу Гоголя, где и обнаружился дом с хорошо сохранившимися металлическими порожками, сделанными на заводе Гусника в 1896 году, о чем свидетельствовала надпись на них. Под ступеньками оказался запрятан кирпич с запиской, в которой раскрывалась тайна смерти промышленника (конечно, в интерпретации авторов квеста):

"Я, Всеволод Викентьевич Белоклинсий, перед смертью хочу покаяться в страшном злодеянии, в котором участвовал в 1920 году. В банде с нами был бывший приказчик известного в Екатеринодаре промышленника Карла Гусника, который рассказывал, что тот очень богатый человек. Мы наведались в его дом. Кроме Гусника там были двое взрослых и двое подростков. Их всех убили. Гусника связали, обыскали весь дом, но ничего ценного не нашли. Упорного чеха пытали, но он ничего не сказал. Я забыл картуз, вернулся назад. Услышав шаги, Гусник принял меня за сына и прошептал: "Володенька, дом любви, чугунок забери". После чего захрипел и умер. Я пытался найти клад, но не смог".

Таким образом участники квеста определили последнюю локацию - знаменитый мавританский дом на улице Пушкина, который в народе назвали особняком любви. Во дворе с помощью металлоискателя и удалось найти тот самый чугунок, полный драгоценностей и царский ассигнаций.

Мнение

Андрей Пономарев, курсант Краснодарского университета МВД:

- Мы практикуем выезды на различные интеллектуальные игры, и когда мне предложили поучаствовать в таком квесте, сразу согласился, было очень интересно попробовать себя в чем-то новом. На втором курсе мы в рамках дисциплины "Криминалистика" изучаем, как проводить следственные действия, проходим теорию и потом закрепляем все на практических занятиях. На третьем курсе добавиться обучение оперативно-розыскной деятельности. Я играл до этого в другие квесты, где в каком-нибудь страшном подвале нужно было убегать от жутких существ. Здесь же все оказалось намного интереснее - четыре локации, и не простые, а связанные с историей города. Мы провели дактилоскопию, выполнили задержание, нашли, основываясь на одной строчке в записке, место, где было спрятано таинственное письмо, и проявили все качества, которые нужны сотрудникам правоохранительных органов.

Особняк любви

Мавританский дом построен в 1910 году кубанским архитектором и инженером казачьего происхождения Иваном Васильевичем Рымаревич-Альтманским. Во дворе находились красивый фонтан и веранда, где принимали гостей. Легенда об особняке гласит, что архитектор встретил на балу красавицу-княжну из Тифлиса. Они полюбили друг друга, но строгий отец, мечтавший совсем о другой партии для дочери, запретил ей даже думать об "инженеришке". Родители увезли дочь в Грузию. Иван помчался в Тифлис, надеясь умолить несговорчивого отца разрешить им обвенчаться. Но его силой перехватили на полпути и вернули в Екатеринодар. Красавица впала в меланхолию и умерла. Купола мавританского дома символизируют двух влюбленных, которые никогда не смогут встретиться.