Уникальную "Победу" выставили на продажу в России

ГАЗ М-20 "Победа" 1955 года с пробегом меньше 12 000 километров выставили на продажу в России. Продавец, который разместил объявление на сайте Auto.ru, оценил автомобиль в 2 750 000 рублей.

Утверждается, что это уникальная машина, так как первым владельцем "Победы" стал главный инженер Горьковского Автомобильного Завода. Он проехал на автомобиле всего 3000 километров. Большую часть времени ГАЗ М-20 провел в теплом гараже.

После автомобиль приобрел Леонид Ярмольник. Были проведены все необходимые ремонтные работы по восстановлению рассохшихся резинок, в машине сохранили максимум оригинальности. В ней до сих пор оригинальный салон, ткань, не менялись стекла. Автомобиль был только покрашен, восстановлена вся ходовая. "Победа" на полном ходу.

В 90-е годы ГАЗ потерял права на торговые имена "Чайка" и "Победа" - их тогда оформил на себя петербургский предприниматель Павел Андреев, однако в 2009 году после двух лет разбирательств Андреев добровольно вернул права на имена ГАЗу.

В 2019 году группа ГАЗ заново зарегистрировала товарный знак "Победа", причем компания разработала под это наименование новый логотип.

Фото: www.auto.ru