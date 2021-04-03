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03.04.2021 15:08
Рубрика: В мире

В Германии увидели перспективы развития Северного морского пути

Текст: Александр Саможнев
Блокировка Суэцкого канала из-за аварии контейнеровоза Ever Given показала узкое место в мировой экономике и привлекает внимание к Северо-восточному морскому коридору, являющемуся огромным инфраструктурным проектом в Арктике. Россия использует таяние арктических льдов для развития более короткого морского пути между Европой и Азией, заявил председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес.

По его словам, для реализации этого проекта нужен большой ледокольный флот. С этой целью с лета 2020 года на верфи Pella-Sietas в Гамбурге строится новый ледокол. Транзит контейнеровозов через Арктику по-прежнему возможен лишь в ограниченном объеме. Основное внимание уделяется транспортировке сжиженного газа с месторождений на севере Сибири.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Объем грузоперевозок по Северному морскому пути в 2019 году составил около 30 миллионов тонн, а Суэцкий канал за тот же период перевез 1,2 миллиарда тонн. Но благодаря гигантской инвестиционной программе, включающей в себя строительство портовых сооружений, более прочных грузовых судов и ледокольного флота, Россия работает над тем, чтобы активизировать использование транспортного коридора.

В долгосрочной перспективе арктический маршрут может стать полезным для перевозки грузов с целью ослабления давления на традиционные пути, особенно в период кризиса, полагает Оливер Гермес. В этой связи Восточный комитет начал диалог с российскими партнерами и стал членом общественного совета по развитию Северного морского пути. Просматриваются многообещающие перспективы германо-российского экономического сотрудничества в этой сфере.

По оценкам экспертов, суда из Азии в Европу через Суэцкий канал идут 30 суток. Доставка по Северному морскому пути займет 25 суток. Однако навигация длится всего 1,5 месяца в году. В другое время нужно использовать ледоколы и особенно прочные контейнеры.Поэтому маршрут через Суэцкий канал выгоднее других на 30-40 процентов.

Справка "РГ"

Восточный комитет немецкой экономики способствует развитию бизнеса в 29 странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. Организация объединяет шесть ведущих бизнес-ассоциаций Германии и 350 компаний.

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