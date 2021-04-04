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Рубрика: В мире

Акционист из Беларуси пытался пробраться в Елисейский дворец

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Накануне католической Пасхи в Елисейском дворце произошел переполох, и его охрана была поднята по тревоге. Так что же произошло? Ни чем не примечательный мужчина приблизился к кованому забору, окружающему резиденцию французского президента, и попытался перелезть через него. Причем в руках у него была бутылка с жидкостью, а из ее горлышка торчал горящий фитиль из ткани.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Оказавшиеся поблизости полицейские набросились на налетчика и скрутили его. При этом стеклянный сосуд, сильно напоминающий пресловутый "коктейль Молотова", упал на асфальт и разбился. Однако разлившаяся жидкость не воспламенилась, и, как позже сообщили в прокуратуре французской столицы, "была негорючей".

Фото: AP Photo
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"Бомбиста" сразу же взяли под стражу, а вместе с ним еще двух человек - девушку и парня, которые снимали сцену на смартфоны и видеокамеру. Как оказалось, они были приятелями налетчика, которых он специально пригласил, чтобы запечатлеть "эпохальное" событие. Всем троим предъявили обвинение в попытке "применить насилие с использованием оружия".

Следователи уголовной полиции весьма оперативно установили личность возмутителя спокойствия. Тот назвался Алексеем Кузьмичем, 33-летним уроженцем Беларуси, художником-акционистом, которому, судя по всему, не давала покоя скандальная слава российского "экстремиста от искусства" Петра Павленского, несколько лет назад поджегшего ворота банка Франции на парижской площади Бастилии.

Свой по меньшей мере диковинный перформанс Кузьмич назвал "акцией с политическим и артистическим" подтекстом и заявил, что "ничего плохого" делать не намеревался. На своей странице в Instagram в предварительном порядке он опубликовал письмо, адресованное Эмманюэлю Макрону, где сообщает, что приехал во Францию, чтобы "осуществить революцию", в стране, которая "сегодня скатывается к фашизму". В чем именно это заключается, объяснять не стал.

Фото: iStock
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Одного из троицы, но, как это ни странно, не эпатажного Кузьмича, а его приятеля с кинокамерой, отправили на психиатрическую экспертизу. Не исключено, что вся эта компашка, после короткой отсидки в местном СИЗО, отделается серьезным внушением и, может быть, штрафом. Конечно, нервы постояльцам Елисейского дворца они потрепали, но ведь материального ущерба все-таки не нанесли.

Это уже не первый случай, когда незваные гости пытаются попасть в Елисейский дворец. В августе 2010 года французу удалось въехать на своем автомобиле во двор резиденции благодаря тому, что установил на его крыше проблесковый маячок. Ранее другой авантюрист пробрался без приглашения на прием, который ежегодно устраивается в саду дворца по случаю Дня взятия Бастилии, и не отказал себе в удовольствии сфотографироваться вместе с высшим руководством страны, включая тогдашнего президента Франсуа Миттерана.

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