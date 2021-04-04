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04.04.2021 08:18
Рубрика: В мире

Британцы раскритиковали позицию Запада по Украине

Британцы раскритиковали позицию Запада по Донбассу, посоветовав США и Североатлантическому альянсу не способствовать усилению напряженности в регионе, пишет Express.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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В комментариях читатели издания принялись рассуждать, как будет развиваться ситуация на Украине в случае усиления конфликта в Донбассе. Их мнения приводит РИА Новости. "У России не будет никаких проблем с Украиной. Там слишком много людей, которые все еще хотят стать русскими", - выразил мнение пользователь Us nad ME.

"Станет гораздо лучше, если Евросоюз перестанет вмешиваться и если Соединенные Штаты сделают то же самое. В этом случае мы сможем избежать серьезных проблем", - подчеркнул JohnJohney.

"США, Евросоюз и НАТО незаконным образом разожгли на Украине государственный переворот против избранного законным способом правительства. Украина не является членом НАТО, она просто притворяется", - пишет Username Mk2.

С февраля 2021 года ситуация в Донбассе начала ухудшаться. Участились провокации со стороны ВСУ и обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР. Ранее сенатор Константин Косачев отметил, что шанс Зеленского урегулировать конфликт с ДНР и ЛНР упущен. Для этого требовалось всего лишь инициировать прямой диалог с жителями ДНР и ЛНР, а по его итогам принять решения, которые бы обеспечивали комфортное проживание в едином государстве для всех без исключения граждан Украины. Однако ничего из этого сделано не было, но когда наступает время для власти объяснять провалы - выбор все тот же, виновата Россия. И санкции, якобы подтверждающие этот тезис.

Ранее в МИД РФ назвали вымыслом разговоры о грядущем конфликте России и Украины. Как отметил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко, Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном. При этом Россия никоим образом не препятствует усилиям ОБСЕ по деэскалации ситуации на Украине, в чем ранее НАТО обвинило Москву.

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