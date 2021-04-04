Как Гагарин встретился с делегатами-комсомольцами

Вот что написал в редакцию "РГ" полковник Дмитрий Трошенко из Санкт-Петербурга: "Прочитал в "Российской газете" про народный проект "Мой Гагарин" и вспомнил, что в альбоме отца есть интересная фотография: Юрий Гагарин с группой военных-делегатов XVIII Московской областной конференции ВЛКСМ. Среди них и мой отец, капитан Владислав Трошенко, служивший в то время в Коломенском артиллерийском училище".

Это был март 1966 года. Конференция проходила в Колонном зале Дома Союзов в Москве. А первый космонавт Земли, Герой Советского Союза, на тот момент уже полковник Юрий Гагарин был ее почетным делегатом.

"Несмотря на обычную рутинную повестку дня, атмосфера годовой отчетной конференции была очень приподнятая. Если не сказать - праздничная. Еще бы! В зале присутствовал поистине всенародный любимец - Юрий Гагарин. Он буквально приковывал к себе внимание всех и каждого. А его выступление было встречено бурными овациями", - рассказал о воспоминаниях своего отца наш читатель.

В перерыве между заседаниями Гагарин с удовольствием согласился сфотографироваться с военными, среди которых были летчики и мотострелки, артиллеристы и танкисты. Во время съемки возникла небольшая заминка: каждый хотел встать поближе к Юрию Алексеевичу, и поэтому фотограф никак не мог расставить снимающихся. Наконец, было принято мудрое решение: рядом с первопроходцем космоса решили поставить сержанта-срочника - отличника боевой и политической подготовки. Владислав Трошенко - справа от него в капитанских погонах и артиллерийских петлицах.

Значок делегата конференции, который бережно хранится в этой семье Трошенко как реликвия. Ведь точно такой же носил и Юрий Гагарин.

На груди у всех - значок делегата конференции, который бережно хранится в этой семье как реликвия. Ведь точно такой же носил и Юрий Гагарин! Кстати, в августе того же 1966 года у капитана Трошенко родился сын, автор письма в "Российскую газету".

Дмитрий Трошенко тоже выбрал военную стезю. Мечтал о космосе, но, как он пишет, к сожалению, в отряд космонавтов не попал. Однако до сих пор мечтает побывать на Байконуре и своими глазами увидеть площадку № 1 - знаменитый Гагаринский старт.