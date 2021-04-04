Названо число полностью прошедших вакцинацию от COVID-19 россиян

Число россиян, которые сделали прививку от коронавируса, выросло с начала марта в полтора раза. Если месяц назад количество жителей России, получивших хотя бы одну дозу вакцины, составляло 4,72 миллиона человек (3,22% от населения страны), то уже в апреле это число увеличилось до 6,93 миллиона (4,74%). Это подтверждают данные из региональных министерств здравоохранения и оперативных штабов по борьбе с заболеваемостью.

Чукотка, Москва, Ненецкий автономный округ и Сахалинская область - лидируют среди регионов страны по доле вакцинированных жителей. Число россиян, получивших хотя бы одну дозу препарата от коронавируса, приблизилось к семи миллионам, пишет РБК.

В марте темпы вакцинации ускорились в автономных округах и регионах Центральной России - особенно в Ивановской и Липецкой областях. При этом на юге страны пока сравнительно небольшая доля жителей получила хотя бы одну дозу вакцины: в Адыгее и Ростовской области по 3,18%, в Волгоградской - 3,14%.

Напомним, массовая вакцинация в России началась 18 января. На сегодняшний день в стране зарегистрировали три вакцины от коронавируса: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что к 15 июня в стране планируют привить свыше 30 миллионов жителей. Уже подписан договор на поставку "Спутника V", запланированы также дополнительные поступления "ЭпиВакКороны".

Министр здравоохранения уточнил, что в России планируется привить от COVID-19 около 60% взрослого населения страны - это почти 70 миллионов человек. "Надо смотреть за эпидемической ситуацией. Если необходимо, эти объемы будут увеличиваться", - добавил он.